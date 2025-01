«Vargad juba bussidesse jõudnud, on ikka...» imestatakse Tartu kogukonnagrupis, kui teemaks on lõhutud istmed linnaliinibussis. Go Busi Lõuna regiooni juht kinnitab, et teevad igakülgset koostööd kõikide asjasse puutuvate asutustega.