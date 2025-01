Kanal 2 «Õhtu!» alustab uut hooaega raputava teemaga: oma loo räägib noor naine, keda kasuisa aastaid väärkohtles

Rahvusvahelisel gluteenivabal päeval vaadeldakse tsöliaakia mõju inimese igapäevaelule. Keda see puudutab ja kui rasked sümptomid kaasnevad tsöliaakiaga – uurime, milline on igapäevaelu, kui sa ei tohi tarbida gluteeni ning millised on need üllatavad toidud, millest ei oskaks gluteeni otsidagi.