Carola Madise parim toiduelamus Prantsusmaal oli kõigile eestlastele tuttav toiduaine

Carola Madise jaoks on karavanielul oma võlu ning reisikaaslaste nurisemisest hoolimata naudib ta pisut teistmoodi rännukogemust täiel rinnal. «Mina leian, et see on tore seiklus ja ka voodid on tegelikult väga mugavad,» kinnitab ta. Reisi planeerimisel on just Carola see, kes valib välja külastatavad vaatamisväärsused ja põnevad paigad. «Mulle meeldib valida kohti, kus on ka midagi üllatavat ja sel korral läheme reisi jooksul näiteks ka Kanalisaartele,» avaldas ta pisut saates tulevast.

Prantsusmaal nautisid naised kohaliku köögi võlusid nii restoranides kui ka ise süüa tehes. «Väga paljud ütlevad, et kui lähed välismaale, siis ilma restorane külastamata pole võimalik aimu saada, mis see kohalik toit on. Mina tahan rõhutada, et tegelikult on toidupoodides suur osa kohalikest toiduainetest olemas, mida restoranis pakutakse, ning palju saab ka ise teha,» jagab Carola oma muljeid.

Kõige erilisemaks toiduelamuseks Prantsusmaal peab Carola üllatuslikult võid. «Ma tean, et seda on Eestis ka, aga see Prantsusmaa või on hoopis midagi muud. Seda on igal pool hästi palju ja seda kasutatakse kõikides toitudes. Ma käisin reisil ka võid maitsmas, nii et sõin seda lihtsalt saiaga ja see oli üks parimaid elamusi,» meenutab Carola.

Saade «Kolm naist karavanis. Prantsusmaa» on Kanal 2s neljapäeviti kell 20.30.

Kes on need kolm meest, kes võiksid Carola arvates karavanireisi ette võtta? Kuula siit: