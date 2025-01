ELU25 Juku-Kalle Raid: pooled maailma hädad algavad verejanulistest sugulastest

Sugulaste verejanu

Mõte hakata koostama inimkäitumise mudelit läbi suguvõsa kokkutuleku ajab judinad peale, ent on väga õpetlik. Et asi oleks ikka päris õudne, räägib Montefiore väga erinevate inimeste sugulastest: uurime täpsemalt igasugu poliitiliste kuulsuste läbielamisi (kuigi mitte ainult).

Igalühel on oma stoori esitada, kõik tahavad tutvustada peavalu, mida nende sugulased neile on valmistanud. Suhe sugulastega ei saa iialgi olla lihtne, sest kusagil kukla tagumises osas sosistab alati tõehääleke: "Näe, see tõbras seal on su sugulane! Mis tähendab, et sa oled ise enamvähem samasugune. Mis tähendab omakorda, et ta tuleks maha lüüa!"