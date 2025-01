Iga kuutsükli kulminatsioon leiab aset täiskuu ajal, mil emotsionaalne energia ja selle lainetused võimenduvad, tuues nähtavale paljutki, mis on pinna all kogunenud.

Seekord leiab täiskuu aset Vähi tähemärgis, mis on Kuule tema kodumärk. See tähemärk puudutab eriti meie turvatunnet, toidetuse ja täidetuse tunnet, sisemisi instinktiivseid vajadusi. Kui mõni oluline vajadus on jäänud täitmata, võidakse just selle täiskuu ajal kogeda suuremat frustratsiooni, ängi ja kapriise.