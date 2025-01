VIDEO «Lubatud on kõik, seadused siin ei kehti!» Tiktokker Diana Kutse võttis sotsiaalmeedia eksperimendis vahele 4 aastat suhtes olnud mehe

Tuntud tiktokker Diana Kutse astub Desiree Mummi jälgedes ning on otsustanud hakata vahele võtma truudusetuid mehi sotsiaalmeedias.

«Minu postkast on viimasel ajal täiesti täis abielus, suhtes ja lastega meeste kirjadest,» avab tiktokker petmiskontrolli tagamaid. Eksperimendis võtab naine vahele ühe salapärase mehe, kes on olnud neli aastat suhtes.