Marju Karinil täitus elukaaslasega seitse koosoldud aastat: avastasime, et lahkuminek hetkel oleks tüütu ja aeganõudev

«Pole pikk ega ka enam lühike aeg. Selles ajas oleme rännanud, õppinud, hoolealuseid võtnud,» kirjutab Marju ühismeediasse tehtud postituses, milles annab teada, et tähistavad elukaaslasega aastapäeva. «Avastasime, et lahkuminek hetkel oleks tüütu ja aeganõudev. Seega jätkame oma mugavustsoonis, mis me kahekesi ehitanud oleme. Künname veel paar huvitavat põldu, reisime... tülid on kahelauselised ja kestavad kolm minutit. Nagu väike tiik mis elab oma igapäevast elu ja on ikka samal kohal... Kuigi paljud ennustasid kohest kuivamist ja et sääsed ei mune. Kõik toimib kui kaks tiigikolli ise rahul on,» naljatab ta.