GALERII Vaata, kes nautisid talverõõme Tallinnas Vanalinna uisupargis

Kui detsember oli lumevaene ja jõuluaeg möödus mustalt, siis jaanuari alguses hakkas taevataat lahkelt lund jagama. Jaanuarikuu teise nädala lõpuks on lund sadanud juba nõnda palju, et see põhjustab ka ebameeldivusi nagu elektrikatkestused, teelt väljasõidud ja lumme kinnijäämised.