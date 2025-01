FOTOD Kolme bussi sõit Ida-Virumaal lõppes kraavis

Samal ajal Kohtla-Järvelt Tallinnasse sõitnud Inna on Facebooki gruppi «EZ-дуны!» postitanud foto, mille juures ütleb, et 35 aasta jooksul pole ta midagi sellist näinud. «Meie buss peatus, et kraavis olevast bussist inimesi peale võtta. Hirmutav! Palun ilma suurema vajaduseta teedele mitte minna, see on tõesti ohtlik,» ütleb ta.