Paul Neitsov veedab koos kihlatuga aega Tenerife päikese all. Paar tähistab oma suhte neljandat aastapäeva ja kihlumise kolmandat aastapäeva. Paul palus Hannaliisa kätt samuti just Tenerifel. «​Hannaliisa on toonud mulle rahu ja rõõmu. Ta on minu päike igas päevas,» ütleb muusik.