Maailmarändur Kertu Jukkum meenutab Keenias läbielatud laevaõnnetust: mõistsin sellel hetkel, et nüüd on kõik

Maailmarändur Kertu Jukkum rääkis pühapäeva hommikul ETV saates «Hommik Anuga» oma reisiseiklustest. Ekstreemseid rännakuid ajendab teda ette võtma soov väärtustada veelgi enam kõike seda, mida elu pakub. «Meil on liiga hea elu ja meil on liiga palju asju ja me ei oska seda ammu enam hinnata,» ütleb Jukkum.