KATRIN LUSTI REPORTAAŽ Hüvasti, president – mees, kellel oli Rüütli süda

See oli umbes kümme aastat tagasi, kui läksin jõulude ajal Rüütlitele nende Nõmme koju külla, et teha sealt TV3 uudistesaatele reportaaž. Olin toona isegi üllatunud, et Ingrid Rüütel mu mõtet maha ei laitnud ja võttis mu oma kodus nii kenasti vastu.

Rüütlid elasid toona veel vanas majas ja sisenemine sinna oli eramu tagaukse kaudu, sest just seal oli tagasihoidlik toake, kus Ingrid ja Arnold veetsid suure osa oma ajast.

Mäletan, et neile külla minnes oli mul sees ärevus. Tegu on ikkagi presidendi ja väga väärika paariga! Mitmeid kordi leidsin end küsimuste rägastikust, millest ükski ei tundunud õige, mille kohta neilt pärida.

Aga siis astusin ma majja sisse ja tuba haaras see sõnulseletamatu Rüütlite lihtsus. Ingrid toimetas kohvi ja koogiga. President Rüütel, kes lasi naisel naiste asju teha, teretas mind viisakalt ja võttis siis istet mugavas tugitoolis. Suurema osa ajast rääkisime prouaga, aga vahetevahel ütles härra Rüütel midagi tarka vahele. Ma ei mäletagi, mida täpselt, aga mäletan seda mahedat mittekärkivat tooni, millega ta oma abikaasa ja minu poole pöördus. Selles oli midagi nii sõnulseletamatut, et mul on see siiamaani meeles.