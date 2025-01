«See on haruldane, kui ma tõesti mäletan mingisugust asjakohast kriitikat tema kohta. Sõnad «Rüütel» ja «skandaal» ei käi üldse kokku,» lisas Toom ja rõhutas veel kord, et tema hinnangul oli tegemist väga väärika inimesega.

«See oli väga puudutav tseremoonia ja see «Sõit-sõit Sõrvemaale»​,» tõi ta välja hetke Estonia kontserdisaalis toimunud ärasaatmistseremoonialt. «Ma ei tea, kuidas seal tegelikult oli, aga arvestades, et proua Ingrid Rüütel on ise folklorist ja Arnold Rüütel oli Saaremaalt pärit... Ju siis on kuidagi selline väga intiimne puudutus,» mõtiskles ta.