VIDEOINTERVJUU Riina Solman meenutab vestlust Arnold Rüütliga: ta tahtis kirjutada memuaare, aga ei tahtnud kellelegi haiget teha

«Ta rääkis, et ta tahab oma memuaarid välja anda, et tal on väga palju ütlemata ja rääkimata lugusid,» meenutab Riina Solman vestlust Arnold Rüütliga presidendi 90. juubelil. «Ta jäi elu lõpuni riigimeheks. See jäigi teda kõige enam meenutama.»