VIDEOINTERVJUU Jaan Toots kohtus Arnold Rüütliga viimati presidendi sünnipäeval: jõime koos kohvi

«Kui käisime 1991. aastal Kremlis ja oli moment, kui läksime Kongresside Paleesse ja ta ütles: «Jaan, kui ma siit välja ei tule, siis sa tead, kuhu ma jäin.» See oli see moment, kus see Ülemnõukogu otsus, mis ta siin vastu võttis, jäi jõusse. Ja arvan, et see jääb eluks ajaks meelde,» meenutab Jaan Toots eredaimat mälestust seoses lahkunud presidendi Arnold Rüütliga.