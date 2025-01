«SUU KINNI!» Sõidu ajal telefonis asjatanud Harjumaa bussijuhil polnud reisija manitsustest sooja ega külma

«Palun pane telefon sõidu ajal ära,» sõnab video filminud bussi eesotsas viibinud reisija bussijuhile. Ta kordab oma sõnu, kuid bussijuhil ei paista olevat reisija märkusest ei sooja ega külma ning ta käratab, et teda manitsenud reisija oma suu kinni paneks.

Video jätkub, kui bussist lahkudes fikseerib video filmija kellaaja ning filmib ärasõitva bussi numbrimärki. «Bussijuht on sõidu ajal telefonis ja ütleb suu kinni,​ kui ütlen, et ta ära paneks telefoni,» seisab video kirjelduses. Vähem kui päevaga on TikTokis levivat videot vaadanud üle 100 000 silmapaari.