Arnold Rüütli tütar Maris meenutab lahkunud presidenti: minule on ta lihtsalt minu isa

Laupäev on üleriigiline leinapäev, mil mälestatakse läinud aasta viimasel päeval lahkunud president Arnold Rüütlit.

«Minule on ta lihtsalt minu Isa,» kirjutab sotsiaalmeedias Arnold ja Ingrid Rüütli tütar Maris Leif .

«31. detsembri hilja õhtul, vana-aasta õhtul, sain ma väga kurva teate, et minu Isa suri täna õhtul 96-aastasena,» meenutab Maris. Sama õhtu varasemal tunnil, kui Maris veel isa surmast ei teadnud, kukkus tal ootamatult klaas laua pealt maha. «Kivipõrandale üleni kildudeks – see oli täpselt see kellaaeg ja hetk, kui Isa suri.»