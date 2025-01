Los Angelese põrgutule keskel olev eestlanna: meil on viiekuune laps, ei hakka riski võtma

Nädala alguses USAs Californias Los Angeleses alguse saanud maastikupõlengud on levinud Hollywoodi mägedesse ja liiguvad jätkuvalt erinevates suundades edasi. Evakueeritud on üle 100 000 inimese, hävinud on üle tuhande eluhoone ja hukkunud on üle kümne inimese.