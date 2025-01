FOTOD KOHTUST «Ta tahtis mitu korda treilerit põlema panna, sest oli armukade!» Kahe inimese mõrvamises süüdistatav Janis Ivulis käis taas kohtu ees

2024. aasta ühe maikuu reede ennelõunal sai häirekeskus teate, et Lasnamäel Vesse tänaval põleb lausleekides autosuvila, kus hukkus kaks inimest. Tänaseks süüdistatakse haagise süütamises 30-aastast Janis Ivulist, kelle üle käis järjekordne kohtuistung.

«Tahaksin väga seda ekspertiisi, sest ma ei mäleta mitte midagi ja on võimalik, et ma ei pannud toime seda kuritegu,» sõnas ​Ivulis meeleheitlikult kohtusaalis.