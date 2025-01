Eesti kinodesse on jõudnud seksuaalne triller «Kullake», mis toob ekraanile kire ja võimusuhted. Erootilise sisuga film on tekitanud aga paljudes täiskasvanutes küsimusi vanusepiirangu kohta. «Kujutage ette, et su laps ulatab kino kassas õpilaspileti, et minna seda pornot vaatama,» seisab toimetusele laekunud vihjes.