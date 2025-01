VIDEO Paris Hiltoni häärber põles tuhaks: olin täielikus šokis!

USAs Los Angeleses möllavad ulatuslikud maastikupõlengud ja tuleroaks on muuhulgas langenud mitmete Hollywoodi kuulsuste luksuslikud kodud, nende hulgas ka Paris Hiltoni Malibu villa. «Siin seistes ja seda oma silmaga nähes on tunne, et mu süda on miljoniks killuks purunenud,» kirjutab seltskonnatäht sotsiaalmeediasse majarusudest postitatud video juurde.