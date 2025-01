PÄEVAHOROSKOOP 10. jaanuar: Kaksikute tahtejõud on tugev, Neitsi on armastuses omakasupüüdmatu

Oled julge, uuendusmeelne ja riskialdis. Julged proovida asju, mis muidu on ehk liiga riskantsed tundunud.

Tahtejõud on tugev, oled iseteadlik ja võitlusvalmis. Vastutöötamiseks võid ekslikult pidada seda, kui tark sõber püüab sulle nõu anda.

Armastuses oled omakasupüüdmatu, elad kallima püüdlustele kaasa ja oled valmis tema edu nimel palju pingutama.

​Sinu jaoks tundub loomulik, et midagi ei saavutata niisama, vaid tuleb tööd teha ja vaeva näha. Kõige aluseks on distsipliin.

​Sul on küll salasoove, kuid saad hästi aru sellest, et liigne kiirustamine võib nende täitumist segada. Astu edasi mõõdukate sammudega.

Kui mõistad seda, mis on minevikus juhtunud, suudad sellega rahu teha ja edasi minna, siis terendab ees helge tulevik.

Täida hoolega oma kohustusi. Kahe jalaga maa peal olles on kergem järje peale saada, olukorda kontrollida ja emotsioone valitseda.

Sisemine tasakaal on sul päris hea. Tunnetad, milline on sinu koht maailmas, sinu soovid ja unelmad on päris eluga kooskõlas.