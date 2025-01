Tallinna vanglas peksti kinnipeetav koomasse

TV3 saade «Uudised» vahendab, et Tallinna vanglas toimus jõhker rünnak. Rünnakus kannatanu, kes kannab kuueaastast karistust narkokuriteo eest, sai raskeid vigastusi, kuid nende tõsidus avastati alles päevi hiljem. Seetõttu langes kannatanu haiglas ka korduvalt koomasse.

Ringkonnaprokurör Diana Helila kinnitas TV3 uudistesaatele, et alustatud on kriminaalmenetlust raskete tervisekahjustuste tekitamist käsitleva paragrahvi alusel.

«Intsident on aset leidnud, kuid kriminaalmenetluse huvides hetkel rohkem juhtunut kommenteerida ei saa,» lisas Helila ja kinnitas reporterile, et isikud on teada.