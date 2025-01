Kunagine ilmatüdruk Madli Vilsar: kui ma kaalus juurde võtsin, kaotasin töökohti, sõpru, mehi

Juba aastaid Londonis elav kunagine ilmatüdruk Madli Vilsar (34) oli külas välismaise taskuhäälingu «Females Thriving Over 30» värskes osas, mis ilmus 9. jaanuaril. Eestlanna arutles taskuhäälingus teemal, millest ta on aastate jooksul korduvalt avalikkuse ees rääkinud, ja selleks on kehakuvand.