«Seal on bardakk ühesõnaga!» Kodanik kurdab, et Viljandi bussijaama pingid teevad tagumiku kangeks

Elu24 toimetusega võttis neljapäeval, 9. jaanuaril ühendust tõre härra, kes ei ole küll sage Viljandi bussijaama külastaja, kuid satub sinna piisavalt tihti, et tal on tekkinud sealsete pinkide vastu vimm. Nimelt kurdab härra, et Viljandi bussijaama istepingid on liiga kõvad ja bussi oodates nendel istudes jääb tagumik kangeks.