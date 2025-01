FOTO Tallinnas Kalamajas purustas katuselt kukkunud lumi auto esiklaasi

«Väike-Patarei 10 maja katusel on veel hulgaliselt lund ja jääd. Meie auto sai tabamuse ja esiklaas on täitsa puruks. Võib-olla soovib keegi oma auto selle maja juurest kaugemale sõidutada,» ütleb postituse teinud mees ja jagab fotot katkisest esiklaasist.

«Pigem ikka ise ka vaadata, kuhu auto pargid. On ju kohe näha, kas on ohtu või mitte. Tänaval kõndides on vaja karta ka lumetõkkeid omavaid katuseid. Kui ikka suur kogus lund maha sajab, siis ega kojamees 24/7 ainult katuseid roogi,» annab kolmas Kalamaja elanik nõu.

Teavitada tuleks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Elari Kasemets ütleb, et jäärpurikate kiire ja ohutu kõrvaldamise eest vastutab kinnistu omanik. «Kui kinnistu katuselt on kukkunud lund või jääd ja see on kahju tekitanud, siis tuleks sellest teavitada oma kindlustusfirmat ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit (mupo),» ütleb Kasemets.