6. jaanuaril avati Tallinna-Vilniuse rongiliin. Kuigi nime järgi võiks arvata, et rong sõidab otse Tallinnast Vilniusesse, pole see nii. Tegelikult nõuab sõit piletite ostmist kolmest eri süsteemist ja võtab aega rohkem kui bussiga Vilniusesse minek. Need asjaolud on sundinud paljusid ühismeedias sõna võtma ja oma meelepaha avaldama. Elron selgitab, et kolme riigi reisirongioperaatori sõiduplaanide ühildamise tulemusel tekkinud ühendusest saavad kõige enam kasu Tartu ja Lõuna-Eesti elanikud ja samuti pääsevad rongiga hõlpsasti Lätist Eestisse turistid. Samuti on plaanis ühtse piletimüügisüsteemi avamine.