PÕLENGUD LOS ANGELESES Victoria Villig: oleme võimalikuks evakueerumiseks valmis, kui see peaks vajalikuks osutuma

USAs Los Angeleses lõõmavad põlengud, mis on kolmapäevase seisuga nõudnud vähemalt viie inimese elu. Tuleroaks on langenud tuhanded hooned. Oma kodudest on sunnitud evakueeruma kümned tuhanded inimesed.

Ameerikas elavad Liina Ariadne ja Martti Pedanik. «Antud olukord mõjutab ilmselt kõiki siin kandis elavaid inimesi. Oleme ise kaugel kõikidest tulekahjudest, kuid suitsulõhna oli juba eile hoovis tunda,» nendib ta. «Väga ränk on see ikka siin. Järgemööda pannakse erinevaid ettevõtteid hetkel kinni turvalisuse tõttu, isegi kohtades, kus ohtu pole.»

Los Angleses elab ka sisulooja Victoria Villig. «Õhukvaliteet oli täna hommikul 395/500st,» jagab ta ühismeedias hirmutavaid kaadreid. «Olen siiani turvalises kohas, kuid tunnen südamest kaasa kõigile, keda tulekahjud on tabanud,» lisab ta.

Foto: Kuvatõmmis Instagramist / Victoria Villig

Põlengute keskel viibiv Villig sõnab toimetusele, et ehkki põlengud on tema kodust umbes 8–25 km kaugusel, on seni see piirkond ohutu olnud. «Põlengud on peamiselt mägistes piirkondades, samas kui mina elan üsna kesklinna, downtown’i, lähedal.»

Ta nendib, et hetkel tundub olukord stabiilne. «Tuul on rahunenud, aga loomulikult oleme valmis võimalikuks evakueerumiseks, kui see peaks vajalikuks osutuma. Mitmed sõbrad ja tuttavad on seda juba pidanud tegema, kuid õnneks pole keegi lähedastest kannatada saanud.»

Foto: Kuvatõmmis Instagramist / Victoria Villig

Villigu sõnul on inimesed valvsad ja ettevaatlikud, kuid samas üksteist toetavad. «Kogukonna tugevus on väga tunda. Paljud kohalikud sõbrad on kirjutanud ja uurinud, kuidas mul läheb ja kas vajan abi. Siin ollakse valmis aitama neid, kelle kodud on ohus või kes vajavad peavarju. Kuigi olukord on hirmutav, on lootust, et tule levik saadakse peagi kontrolli alla. Jään lootma, et olukord paraneb kiiresti.»