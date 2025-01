25 AASTAT PUIDUTÖÖD Pariisi Jumalaema kiriku taastamisel kaasa löönud Andres Uus: kui see juba põles, siis käis mõte peast läbi

«Läbi vanade hoonete taastamise on tekkinud rahvusvahelisi tutvusi ja sealt see tasapisi alguse sai. Enam-vähem igal aastal olen üritanud kuskil käia, et midagi üheskoos teha,» räägib Andres Uus «Ringvaatele», kuidas ta on puiduga töötanud ligi 25 aastat.