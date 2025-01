VIDEO Reformaatori Martin Lutheri kirikust leiti tohutu varandus

«Avastus on «uskumatu,» ütles Saksamaa Saksi-Anhalti liidumaa mündikabineti kuraator ja osakonnajuhataja Ulf Dräger Live Science 'ile e-kirjas.

Restauraatorid, kes leidsid mündid 2022. aasta mais, kuid teatasid sellest alles 2024. aasta novembris, avastasid need Saksi-Anhalti ida-keskosas asuva Eislebeni Püha Andrease gooti kirikus. See kirik on koht, kus Martin Luther, protestantlik reformaator, pidas 1546. aasta aasta alguses oma neli viimast jutlust. Luther sündis selles linnas 1483. aastal ja suri 1546. aastal.