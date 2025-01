Film «Babygirl»​ ehk «Kullake»​ keskendub võimu, kontrolli ja identiteedi teemadele. New Yorgi edukas tegevjuht, ema ja abikaasa Romy (Nicole Kidman) on harjunud elama hoolikalt kontrollitud maailmas, kus iga hetk on planeeritud ning kus ta on väga teadlik sellest, millisena ta teistele välja paistab. Oma pikas abielus armsa, hooliva ja kunstile pühendunud abikaasa Jacobiga (Antonio Banderas) pole ta aga kunagi tundnud tõelist kirge ja naudingut.