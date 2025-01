Enam ei kehti eeskirjad, mis paljusid asju keelasid, näiteks on Facebooki kasutajatel nüüd lubatud viidata «naistele kui majapidamisesemele» ja «transsoolistele või mittebinaarsetele inimestele» kui «sellele.» Eeskirjade uus jaotis märgib, et Meta lubab «süüdistusi vaimuhaiguste või kõrvalekallete kohta, kui need põhinevad sool või seksuaalsel sättumusel, arvestades poliitilist ja religioosset diskursust transsoolisuse ja homoseksuaalsuse kohta», teatab CNN.