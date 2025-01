«Eriliseks teeb uued trollid aga see, et nad on võimelised läbima ilma kontaktliinideta vähemalt 25 kilomeetrit. Selle tulemusena saame eemaldada südalinnas kontaktvõrgu ning pikendada trolliliine senisest enamatesse kohtadesse, nt Koplisse, kuhu kunagi troll ka käis,» reklaamib linnaisa, märkides, et uute trollibusside soetamine on osa laiemast ühistranspordi eelisarendamise visioonist, mille realiseerimiseks on ette nähtud lähiaastatel enam kui sada miljonit eurot.