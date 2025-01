«TAPVAD SUHTED» Abikaasa lasi mõrvata oma raseda naise, et pärida pool miljonit dollarit

2017. aasta juunis muutus Makeva elu pöördumatult, kui vaid mõni tund pärast positiivset sotsiaalmeediapostitust astus tema kodu uksest sisse maskis relvastatud mees. Ründaja tulistas magavat naist pähe, mille tagajärjel ta suri sündmuskohal. Makeva oli surma hetkel rase ja temast jäi maha kolm alaealist last.

Saates «Tapvad suhted» jagab Makeva vend Quay Greer oma mälestusi ja kirjeldab perekonna läbielatut. Ta meenutab hetke, mil sisenes pärast mõrva Makeva magamistuppa: «Kui me tule põlema panime, nägime Makevat – tema kõrva all oli umbes viie sendise suurune auk. See hetk jääb mulle alatiseks meelde.»