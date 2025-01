Ardo Asperk on suure kogemustepagasiga koomik, kes on publikut naerutanud nii teatrilavadel kui ka sadadel eraesinemistel. Mees on aastate jooksul välja andnud kuhjaga originaalset materjali ja tänu sellele on tal suurepärane võimalus varieerida oma esitust vastavalt publikule. Kui teatrilaval võib kuulda ta suust teravat ühiskonnakriitikat, siis sinu sünnipäeval, firmapeol või suvepäevadel saab ta oma naljavaramust välja tuua kõige sõbralikumad lood, mis avavad ka kõige tõsisema inimese naerusoone. Just õige segu uuenduslikust ja argisest kindlustab, et igaüks leiab Ardo kavast midagi meelepärast. Ja seda kõike ilma roppusteta!