KÕLAKAD Kas Brigitte Susanne Hundi hiilgavalt alanud koostöö advokaadibürooga on juba lõppenud?

Brigitte Susanne Hunt (29) veedab praegu puhkust Balil, nautides sealset sooja ilma, aktiivseid tegevusi, tervislikku toitu ja suurepärast seltskonda. Kas retriit Balil on põhjuseks, miks Brigitte pole teinud viimasel ajal enam postitusi seoses oma töökohaga advokaadibüroos Emerald Legal ​või on nendevaheline koostöö läbi saanud?

Detsembrikuus avaldas Brigitte Susanne Hunt Instagramis, et on üliõnnelik koostöö üle advokaadibürooga Emerald Legal. Ta väitis, et tema süda kuulub Emeraldile ja ta on koostööst koguni nii liigutatud, et sellest tulevad pisarad silma.