«Marta, Lotta, Silver ja Laura on sügavalt nördinud!» Pakendikeskus tegi Eesti Laulu draama tuules terava reklaami

Oma pahameelt väljendasid ühismeedias napilt finaalist välja jäänud, rahvahääletusel teisele koha saanud AG & Laura Põldvere, öeldes et tegemist on ebaõiglase olukorraga.

«Siinkohal on tekkinud olukord, kus Eesti Laul eelistab ühte artisti teisele, andes soovituse ühele artistile, mille tulemusel artist jätab osa kampaaniaid ära ning seeläbi kaotab hääli. Omalt poolt leiame, et Eesti Laul võiks tunnistada oma viga ning saata finaali kaks artisti,» kirjutas räppar AG Instagramis.

«Lahvatanud on valus skandaal! Meie poodideski müügil olev poolautomaatne pakkelaud LPPL15/YSA2F jäi kõige napimalt välja konkursi Eesti Laud 2025 viieteistkümne edukaima seast,» kirjutab Pakendikeskus enda ühismeedias jagatava reklaami juures. «Pakkelaua suured austajad Marta, Lotta, Silver ja Laura on sügavalt nördinud. «Tundub, et nad eelistavad osasid laudu teistele!» kritiseerivad murtud fännid Laura ja Silver lauakonkursi korraldajaid. «Parim jäi nüüd välja,» ei varja oma pahameelt ka Marta ja Lotta. Tõsi, sellele lauale on objektiivselt võttes raske vastast leida, usume meiegi.»