Kristina Pärtelpoja saatega SkyPlusis on kõik: asendan raadios seal, kus on vaja, mulle sobibki see praegu rohkem

Nii Kristina Pärtelpoeg kui SkyPlusi programmijuht Vaido Pannel sõnavad, et algusest peale oligi plaanis teha kümme saadet. «Kokkuvõtteid tehes jõudsime järeldusele, et «CatchUp Kristinaga»​ oli igati edukas projekt, sest kuulajate arv suurenes ja tagasiside oli hea,» kinnitab Pannel ja lisab, et ehkki see saade on lõppenud, jätkub töösuhe Kristinaga.