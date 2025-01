PÄEVAHOROSKOOP 8. jaanuar: Sõnn on valmis uusi asju proovima, Skorpion kaldub äritegevuses liigselt riskima

Võimalik, et kavandad hoogsalt ettevõtmisi, millesse tahad kaasata suurt hulka inimesi. Et asi õnnestuks, tuleb nende soovidega arvestada.

Julgust ja ettevõtlikkust on küllaga. Tööl oled valmis suure vastuse võtmiseks. On oht, et sa ei tea päris täpselt, mida see kaasa toob.