SODIAAGISOSINAD Ülitundlik nädal juhatab emotsionaalselt plahvatuslikku täiskuusse

Soovitused nädalaks

Uue nädala algul ole aga valmis, et nii sinu kui sind ümbritsevate inimeste emotsioonid võivad hakata võimenduma ja õhus on palju impulsiivsust.

Dagmar Lamp selgitab, et Saatan sümboliseerib piiranguid, sõltuvusi ja illusioone, mis takistavad vabadust ja tõelist eneseteostust. See kaart tuletab meelde, et meie enda hirmud, harjumused või kinnisideed võivad meid vangistada, isegi kui tunneme, et need pakuvad hetkelist naudingut või turvatunnet.