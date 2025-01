Siin aga on tegemist kahe eraldi asjaga. Kui abikaasa otsustab abielu jätkata hoolimata teise poole truudusetust, siis on see tõesti kahe inimese vaheline asi. Kui aga abikaasa on tunnistajaks kuritegelikule käitumisele, siis võiks ja peaks ta midagi ette võtma. Clintonite abielu ja presidentuur jätkus aga skandaalidest hoolimata. Bill Clinton maksis ühel puhul, kus teda ahistamises süüdistati 850 000 dollarit valuraha, et kaasus lõppenuks lugeda. Ja kuigi Donald Trumpi moraalinormide ja võimalike abielurikkumiste kohta jätkus juttu kauemaks, siis paistis, et rikka ärimehe seiklused pole nii taunitavad, kui seda on USA presidendi omad.