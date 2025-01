PANE VAIM VALMIS Sügisel toimub lauluväljakul kümme päeva kestev Oktoberfest!

Sissepääs Oktoberfestile on küll tasuta, aga peotelki saab tasu eest broneerida endale või oma seltskonnale lauad ja kohad. Kohtade arv on piiratud ja piletid peotelki lähevad müüki ka naaberriikides.

Oktoberfesti peotelk on suur restoran, mida teenindab ligi 100 teenindajat ja 60 kokka. Suurest peotelgist ei puudu ka esinejad, kes on nii meilt kui mujalt valitud nii, et rahvas saaks kaasa laulda. Menüüs olevaid traditsioonilisi Oktoberfesti toite ja jooke pakuvad Eesti tootjad.

«Kuna olen korraldanud festivale ja tivolituure juba 30 aastat, on õige aeg tuua Eestisse ka populaarseim rahvapidu Oktoberfest,» sõnas üks korraldajatest Lauri Viikna. «Oma kogemustele toetudes usun, et tõeline Oktoberfest peab kestma vähemalt kümme päeva ja olema tasuta sissepääsuga,» lisas Saksamaal korraldajana tuntud Alfred Geisler, kes on ühtlasi suure vaateratta ja paljude atraktsioonide omanik. Tema vastutab ka selle eest, et Saksamaalt kogu rekvisiit ja tehnika paika saaks.