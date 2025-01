LIIGA RASSISTLIK? Soomes korjatakse lasteasutustest lauamäng «Aafrika täht»

Mängu «Aafrika täht» peamine mõte on see, et mängijad reisivad mööda Aafrika maailmajagu, et kalliskive otsida. Pärast suurima ja väärtuslikuma teemandi ehk Aafrika tähe leidmist naaseb mängija põhjapoolsetesse linnadesse, nagu Tanger või Kairo, mis on eurooplaste kontrolli all.