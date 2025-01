TRUMP IHUB HAMMAST Frederik X muutis vappi, et rõhutada Gröönimaa ja Fääri saarte kuulumist Taanile

Taani kuningas on šokeerinud mõningaid ajaloolasi, muutes kuninglikku vappi nii, et Gröönimaa ja Fääri saared kerkiksid paremini esile. Kriitikute sõnul võib see olla ka viide sellele, et Donald Trump, kes saab kuu lõpus USA presidendiks, on varem väljendanud huvi Gröönimaa ostmise vastu.