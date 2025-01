Kortermajja sisenenud kiirabitöötajad jäid möödujale silma: kas Hiina viiruse pärast kannavad nad maske?

Hiinas aktiivselt leviv metapneumoviirus ehk hMPV pakub üha enam kõneainet ka Eestis. Kuigi Terviseameti sõnul on selle viiruse levik meil tagasihoidlik, on nii mõnedki inimesed seepärast tõsiselt muretsema hakanud. «Seda viirust peetakse koroona sarnaseks. Kas kiirabi töötajad kannavad maske, kuna hMPV on juba ka Eestis levimas?» küsib naine, kes märkas Arukülas ühe kortermaja juures, et kõik kiirabibrigaadi liikmed kandsid maske.