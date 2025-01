Aastavahetusel draamateatris toimunud «​Identiteedikabaree» on juba nädal aega tekitanud suurt poleemikat. Oma pahameelt etenduse suhtes on avaldanud nii näitlejad kui ka poliitikud. Lavastaja Jüri Nael aga süüd endal ei näe.

«Direktoril tuleb jalgsi Riiga minna ja Daugavast püha vett tuua, Kuremäe kloostri juurest saab ka,» kirjutab näitleja Margus Prangel enda Facebooki kontol, vihjates sellele, et pärast sellist Drag Show'd on vaja teatris põrand püha veega puhtaks pesta.