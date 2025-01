Mitmete auhindadega pärjatud maailmakuulus hittsari «Moodne perekond» jõuab Duo 6 ekraanile

«Moodne perekond» («Modern Family») alustas esmakordselt eetris 23. septembril 2009 USA telekanalis ABC ning sai kiiresti publiku ja kriitikute lemmikuks. Sarja vaatajaskond kasvas esimestel hooaegadel kiiresti, jõudes haripunkti kolmanda hooaja ajal, kui igat episoodi vaatas keskmiselt üle 13 miljoni inimese. Sarja on tunnustatud selle dokumentaal-stiilis lähenemise eest, mis toob ekraanile vahetud, elulised ja humoorikad hetked.

Sarja edu kinnitab ka fakt, et see on pälvinud 22 Emmyt, sealhulgas viiel järjestikusel aastal (2010–2014) parima komöödiasarja tiitli. Lisaks võitis sari 2012. aastal maineka Kuldgloobuse parima komöödia- või muusikasarja kategoorias. «Moodsat perekonda» on toodetud kokku 11 hooaja jooksul 250 episoodi ning seda peetakse üheks kõigi aegade paremaks ja mõjukamaks situatsioonikomöödiaks.

«Moodne perekond» Foto: Duo 6

Sarja tähtedeks on mitmed armastatud näitlejad, kelle hulka kuuluvad Ed O’Neill, kes on paljudele tuntud ka sarjast «Tuvikesed», ning Sofia Vergara, kelle roll särtsaka ja armastusväärse Gloriana on teinud temast ühe maailma enimteeniva telekoomiku. Ty Burrelli kehastatud humoorikas ja optimistlik Phil Dunphy ning Julie Boweni organiseeritud ja sihikindel Claire Dunphy toovad ekraanile dünaamilise duo, keda peetakse üheks kõige meeldejäävamaks paariks komöödiasarjade ajaloos.

«Moodne perekond» Foto: Duo 6

Sarja keskmes on kolm põlvkondadeülest perekonda, kelle elud on omavahel tihedalt seotud. Sarja tunnusjooneks on «vale-dokumentaalne» formaat, kus tegelased räägivad otse kaamerasse nagu tegemist oleks dokumentaalsarjaga. See lähenemine, koos teravmeelsete dialoogide ja südamlike teemadega, eristab sarja teistest komöödiatest.

«Moodne perekond» on telekanalis Duo 6 eetris alates 7. jaanuarist kell 20.50.