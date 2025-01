«Kui kirstu vajad, siis tean ühte head firmat soovitada.» Sarisüütaja Erkki Pärn peab politseiniku postkasti jõudnud kirjade tõttu kohtule aru andma

Politseiametniku postkasti tulnud kirju oli mitu. Üks jõhkrama sisuga kui teine. Kui PPA vanemuurija Mario on veendunud, et kirjade taga on tema vastu väidetavalt vimma pidav Erkki Pärn, siis viimane raiub kohtusaalis, et tema neid politseinikule saatnud ei ole. «Mis see annaks mulle? Mitte midagi...»