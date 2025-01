«​Olen siiralt šokeeritud, et minu kohta valeinformatsiooni levitatakse!» Eesti Laulul osaleja pistab rinda fänni ootamatute süüdistustega

«Väide, et ma rääkisin Ceciliast s*tta, on häbiväärne vale,» kirjutab Eesti Laulu konkursil osalev Janek ühismeedias. Nimelt väitis üks Eurovisiooni fänn YouTube’i videos, et muusik on konkurendi kohta halvasti rääkinud. Tänaseks on kõnealune koht videost eemaldatud.