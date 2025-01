Järgmine USA suursaadiku kandidaat Eestis on siin sündinud Roman Pipko. Teisel pool Atlandi ookeani kogub aga hoopiski suurema hooga kuulsust Pipko 29-aastane tütar, keda on kirjeldatud kui konservatiivse liikumise tõusvat tähte.

Eestis sündinud Pipko kohta pole palju teada. Nõukogude juudiperest pärit mees on õppinud Tartu Ülikoolis, perega Eestist välja rännanud 80ndatel ning end seejärel sisse seadnud New Yorgis. Hiljem on ta pisteliselt küll Eestiga seotud olnud, Postimees on kirjutanud, et Pipko osales 2009. aastal kosmeetikakuninganna ja omanimelise kaubamärgi looja Estée Lauderi poja Ronald S. Lauderi partnerina plaaniga investeerida Tallinna linnahalli enam kui miljard krooni.